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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه
28 نوفمبر 2022 08:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة بيرم بيجاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بيرم بيجاي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

 

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