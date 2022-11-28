الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس موريتانيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه
28 نوفمبر 2022 09:01

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي محمد ولد بلال رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

أخبار ذات صلة
«أدنوك».. ركيزة تنموية
رئيس الدولة: مستمرون في ضمان أمن الطاقة العالمي
المصدر: وام
موريتانيا
محمد بن زايد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
شرطة أبوظبي
الإمارات
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 10:22
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
الرياضي
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
اليوم 10:00
في حالة نادرة.. ولادة طفلة بذيل يبلغ طوله 6 سم
عربي ودولي
في حالة نادرة.. ولادة طفلة بذيل يبلغ طوله 6 سم
اليوم 09:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©