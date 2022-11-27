«الطوارئ والأزمات» توقع مذكرة تفاهم مع «الطوارئ والدفاع المدني» بطاجيكستان

أبوظبي (وام)

وقعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم مذكرة تفاهم مع لجنة حالات الطوارئ والدفاع المدني التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

ووقع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي كل من معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي نظرزاده رستم رئيس لجنة الطوارئ والدفاع المدني. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مواجهة حالات الطوارئ والاستجابة لها والتخفيف من حدة الأضرار الناتجة عنها من خلال تبادل المعلومات والخبرات. وتركز مذكرة التفاهم على تنفيذ مشاريع التعاون المشترك في المجالات الفنية والإنسانية، وتبادل الخبرات والتخطيط والتطوير المشترك لمشاريع البحث العلمي وتبادل المعلومات والمنهجيات العلمية والتقنيات في مجال منع حالات الطوارئ والاستجابة لها.

وأكد معالي علي سعيد النيادي على متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان وأهمية تقويتها من خلال مثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها أن تعزز من العمل المشترك في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم.

من جانبه أشار معالي نظرزاده رستم إلى أهمية هذه المذكرة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي من شأنها أن ترفع مستوى العمل الموحد والجهود المشتركة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث. حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعلي راشد النيادي مدير عام الهيئة، ووفد من السفارة الطاجيكستانية لدى الدولة، إلى جانب عدد من مديري إدارات هيئة «الطوارئ والأزمات».