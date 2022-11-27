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راشد بن حمدان يشكل «أمناء حمدان التعليمية»

راشد بن حمدان يشكل «أمناء حمدان التعليمية»
28 نوفمبر 2022 01:18

دبي (الاتحاد)

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 أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، قراراً بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة معالي حميد محمد القطامي، وعضوية كل من: الدكتور جمال محمد المهيري نائباً للرئيس، والدكتور خليفة علي السويدي أميناً عاماً للمؤسسة، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وعيسى الحاي الميدور، وعبدالله سعيد باليوحة، وسليمان عبدالخالق الأنصاري عضواً ومقرراً للمجلس.
وأشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بالرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، للتعليم وتمكينه بكل سبل الدعم والمساندة، ودفعه للتطوير المستمر لمواكبة الطموحات والتطلعات التي تسعى إليها الدولة في المجالات كافة، مما يعزز موقعها في التنافسية الدولية، وانطلاقتها نحو تبوؤ المرتبة اللائقة بها بين الدول المتقدمة.
وأكّد الشيخ راشد بن حمدان بأن اهتمام الدولة بالمبادرات المجتمعية لدعم التعليم، يعكس القيمة الحقيقية للمسؤولية المجتمعية تجاه التعليم، باعتباره من ركائز بناء الحضارة والتقدم والمنافسة.
وأضاف أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تُعد إحدى المبادرات التعليمية التي أسسها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في عام 1998، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، وإيمانه الراسخ بأهمية التعليم المتميز ورعاية الموهوبين والمبتكرين في تحقيق أهداف التعليم، وكانت من أولى المبادرات التي أسست قاعدة للتميز التعليمي في الدولة والمنطقة وساهمت بشكل لافت في ترسيخ ثقافة التميز، واستطاعت خلال 25 عاماً تحقيق إنجازات غير مسبوقة تجاوزت البُعد المحلي، وأصبح لها حضورٌ إقليمي ودولي ساهم في إثراء سمعة الدولة، وتعزيز صورتها الإيجابية كإحدى الدول الفاعلة والمؤثرة في مساندة الجهود الأممية.
 
 

راشد بن حمدان
حمدان التعليمية
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