شرطة أبوظبي والهلال الأحمر تنفذان «همم تسمو»

أبوظبي (وام)

نفذت شرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع العين مبادرة «همم تسمو»، بالتعاون والتنسيق مع مستشفى عين الخليج، وتضمنت توزيع كراسي متحركة لأصحاب الهمم بمشاركة دورية السعادة. وأوضح العقيد مطر عبد الله المهيري مدير إدارة مرور العين أن المبادرة تأتي من منطلق الحرص على إسعاد فئة أصحاب الهمم وتعزيز دورهم ودمجهم في المجتمع، مشيداً بالشراكة والتعاون الدائم مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمؤسسات الخارجية على دعمهم مبادرات شرطة أبوظبي. وثمن الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر بالعين، جهود شرطة أبوظبي الإنسانية وحرصها على تحقيق أهداف العمل الخيري والإنساني وبث السعادة والطمأنينة في المجتمع. وأكد محمد شمل المعمري رئيس مجلس إدارة مستشفى عين الخليج، أن المشاركة تأتي ضمن الاهتمام بالتعاون مع الشركاء لدعم المبادرات الإنسانية التي تعزز التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تعد من الشركاء الإستراتيجيين لدى مستشفى عين الخليج، ومن الجهات المهمة في المجتمع التي تلعب دوراً كبيراً في دعم المبادرات الإنسانية، وخصوصا لفئة أصحاب الهمم.

حضر تنفيذ المبادرة الرائد خالد العزيزي مدير فرع العلاقات العامة بإدارة مرور العين، وكليثم الشامسي رئيس قسم المساعدات المحلية بمركز الهلال الأحمر، والدكتورة مروى الصعيدي من مستشفى عين الخليج.