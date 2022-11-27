أكاديمية الإعلام الجديد تحتفي بتخريج 39 مشاركاً

دبي (الاتحاد)

شهد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تخريج 39 من مسؤولي الاتصال الحكومي بإنجازهم برنامج «الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي» والذي نظمته أكاديمية الإعلام الجديد بالتعاون مع أكاديمية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويعد أول دبلوم تنفيذي من نوعه في المنطقة، وذلك بهدف دعم مهارات فرق الاتصال الحكومي، وإكسابهم الخبرات التي تؤهلهم لاتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الرقمي.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية «أن الكلية تسعى انطلاقاً من دورها الرائد في تأهيل الكوادر البشرية، إلى الشراكة مع مختلف الجهات المعنية لابتكار أدوات تعليمية وتدريبية جديدة لإعداد الكوادر في مختلف المجالات التي ترسم ملامح المستقبل. ويمثل الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الأول من نوعه في المنطقة أحد أهم جهودنا المشتركة مع أكاديمية الإعلام الجديد لترسيخ نهج قائم على الابتكار وتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة وجمهورها المستهدف لتحقيق مختلف الأهداف الحيوية».

وأضاف ابن سباع: «يسعدنا تخريج أول دفعة من الدبلوم ورفد سوق الإعلام بكوادر مؤهلة تستطيع العمل والابتكار في هذا المجال الحيوي، من أجل تقليل الفجوة بين الاتصال الحكومي والإعلام الرقمي الذي أصبح يسيطر بشكل كبير على المشهد الإعلامي في الإمارات والمنطقة والعالم. وكلنا ثقة بأن الخريجين سيكون لهم تأثير كبير في تطوير العمل في مجال الاتصال الرقمي ومواكبة كافة التطورات التكنولوجية الإعلامية، وتعزيز التواصل الفعال بين الحكومة وأفراد المجتمع والمساهمة بذلك في مسيرة الإمارات التنموية».

من جانبها أكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على الأهمية الكبيرة التي بات يمثلها الإعلام الرقمي في تطوير منظومة الإعلام الحكومي عموماً، وفي حكومة دولة الإمارات بصفة خاصة»، حيث قالت:«الإعلام الرقمي هو الأكثر قدرة على عكس ومواكبة مسارات التنمية للحكومة الاتحادية في مختلف المجالات، وخبرات الخريجين في هذا البرنامج ستنعكس على تعزيز كفاءتهم في الاتصال الحكومي الفعال والمؤثر، والذي يعد أحد مقومات الأداء الحكومي».

80 ساعة تدريبية

شهد البرنامج تخريج 39 كادراً من مسؤولي الاتصال في جهات اتحادية ومحلية استفادوا من 80 ساعة أتاحها البرنامج، فيما استضاف البرنامج أكثر من 14 خبيراً ومتخصصاً وأكاديمياً في الإعلام الرقمي، بما يدعم تعزيز منظومة الاتصال الحكومي بأدوات جديدة ومنهجيات حديثة في الإعلام الرقمي والذي أصبح ذا تواجد وتأثير كبير على المشهد الإعلامي المحلي والإقليمي والعالمي.

وأتاح المحتوى الأكاديمي والعملي في الدبلوم تعرف كوادر الاتصال المشاركة على أحدث مظاهر التحول الرقمي على مستوى العالم وخصوصاً فيما يتعلق بقطاع الاتصال الحكومي، ومواكبة أحدث التقنيات الجديدة والقنوات العالمية لضمان وصول الرسائل المحددة للجهات الحكومية إلى جمهورها المستهدف.

كما تضمن البرنامج تجارب معززة لقدرة مسؤولي الاتصال المشاركين على قيادة وتطوير الاتصالات الرقمية المؤثرة، وتأهيلهم لإعداد استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعية التي تتماشى مع أهداف المؤسسة، وتنفيذ خريطة الطريق لاستراتيجية الإعلام الرقمي الفعال والمتطور.