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الإمارات

احتفالات متنوعة في إمارة الفجيرة بعيد الاتحاد

حضور جماهيري لافت في احتفالات «البدية» بعيد الاتحاد الـ51 (من المصدر)
28 نوفمبر 2022 02:06

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت دائرة الطيران المدني بالفجيرة، ولجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 بالإمارة، استعراضاً جوياً لطائرات أف 16 وميراج 2000، قدمه فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، وذلك على شاطئ دبا الفجيرة بمنطقة الفقيت، ضمن احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة.
وحظي العرض الجوي بحضور جماهيري غفير من مختلف الجنسيات والأعمار الذين توافدوا للاستمتاع بمشاهدة العرض المميز، حيث حلقت الطائرات الاستعراضية في سماء دبا الفجيرة متوشحة بألوان علم دولة الإمارات خلال العرض الاحترافي المبهر، في أجواء وطنية حافلة سادتها مشاعر الفخر والبهجة في هذه المناسبة الغالية. كما نظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، احتفالاتها الوطنية في منطقة البدية بالإمارة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وحضور شعبي كبير من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت الاحتفالات التي أقيمت في ملعب البدية، مسيرة شعبية حافلة رُفع فيها علم الدولة، وشارك بها عدد كبير من الجماهير من مختلف الجنسيات والأعمار، كما تخلل الحفل فقرات تراثية ومسابقات وألعاب شعبية، وقدمت الفرق الشعبية عروضاً غنائية استعرضت فيها الموروث الثقافي الموسيقي والغنائي لدولة الإمارات، وعبّر المشاركون في الاحتفال عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنين لدولة الإمارات قيادةً وشعباً دوام العز والأمن والإنجاز.
كما شهدت منطقة القريّة بالفجيرة احتفالاً شعبياً مميزاً، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وشارك فيه جمع غفير من الأهالي والزوار من كبار المواطنين والشباب والأطفال.
وتضمنت الاحتفالات فقرات متنوعة تناولت أهم جوانب الحياة الثقافية والتراث المادي لدولة الإمارات، حيث استعرضت الفرق المشاركة جانباً من الفلكلور الشعبي الإماراتي، ومعرض للأسر المنتجة، ومسيرة وطنية، وألعاب ومسابقات شعبية.
وحظي الحفل بمشاركة وحضور كبيرين من الجماهير التي عبّرت عن سعادتها وفخرها بالمناسبة الوطنية الغالية في قلب كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة.

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كما نظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، احتفالاتها الوطنية في منطقة البدية بالإمارة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وحضور شعبي كبير من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية.
وتضمنت الاحتفالات التي أقيمت في ملعب البدية، مسيرة شعبية حافلة رُفع فيها علم الدولة، وشارك بها عدد كبير من الجماهير من مختلف الجنسيات والأعمار، كما تخلل الحفل فقرات تراثية ومسابقات وألعاب شعبية، وقدمت الفرق الشعبية عروضاً غنائية استعرضت فيها الموروث الثقافي الموسيقي والغنائي لدولة الإمارات، وعبّر المشاركون في الاحتفال عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنين لدولة الإمارات قيادةً وشعباً دوام العز والأمن والإنجاز.
كما شهدت منطقة القريّة بالفجيرة احتفالاً شعبياً مميزاً، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، شارك فيه جمع غفير من الأهالي والزوار من كبار المواطنين والشباب والأطفال.
وتضمنت الاحتفالات فقرات متنوعة استعرضت أهم جوانب الحياة الثقافية والتراث المادي لدولة الإمارات، حيث استعرضت الفرق المشاركة جانباً من الفلكلور الشعبي الإماراتي، ومعرضاً للأسر المنتجة، ومسيرة وطنية، وألعاباً ومسابقات شعبية.

 

وحظي الحفل بمشاركة وحضور كبيرين من الجماهير التي عبّرت عن سعادتها وفخرها بالمناسبة الوطنية الغالية في قلب كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة.
احتفلت منطقة الطويين في إمارة الفجيرة، بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة، بتنظيم من لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وبمشاركة جماهيرية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.
ولاقى الاحتفال الذي أقيم في ساحة الاحتفالات بالطويين، إقبالاً كبيراً من الحضور والمشاركين الذين عبّروا عن مشاعر البهجة والفرح احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة.
وتضمن الحفل مسيرة شعبية، وعروض الفرق العسكرية الموسيقية، ومعرض السيارات الكلاسيكية، وقرية تراثية احتوت على المأكولات الشعبية الإماراتية والموروث الثقافي للباس والأعراس قديماً، كما خُصص جانبٌ لعرض الفن البحري وأبرز خصائص البيئة البحرية الإماراتية، إضافة إلى معرض للحرف اليدوية النسائية.

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