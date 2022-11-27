مركز سالم بن حم الثقافي في العين يحتضن عرساً جماعياً

العين (الاتحاد)

بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 وبرعاية وحضور الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، أقيم العرس الجماعي لأبناء مدينة العين في قاعة مركز سالم بن حم الثقافي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وقال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري والذي تكفل بنفقات العرس: إننا نسير على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد رأى «رحمه الله» في فكرة الأعراس الجماعية مسألة جديرة بالاهتمام، لأنها تساهم في تخفيض كلف الزواج، كما تشجع الشباب على الزواج من الفتيات الإماراتيات، لتصبح تلك الأعراس فيما بعد نهجاً متبعاً في مختلف أرجاء الإمارات، وهذا النهج يتواصل في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، موضحاً أن الاهتمام بالأسرة واستقرارها ضرورة وطنية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المجتمع وازدهاره.

وأكد ابن حم أن العرس الجماعي الذي أقيم في مركز سالم بن حم الثقافي سيضاف إلى سلسلة الأعراس الجماعية، التي تعد علامة مضيئة ومهمة في الدولة، مشيراً إلى أن الأعراس الجماعية أصبحت من المظاهر الحضارية التي يعتز بها المجتمع لأنها عمقت في نفوس الجميع قيم الأجداد التي تدعو إلى التكافل والتعاون من أجل مصلحة الفرد والجماعة.

وأشار إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم المبادرات المجتمعية، التي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.

من جانبهم أعرب العرسان وأسرهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي لا يدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمه بكل الوسائل التي تكفل له حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه، مشيدين في الوقت نفسه برعاية الشيخ مسلم بن حم لهذا العرس الجماعي الذي أدخل الفرحة إلى قلوبهم وقلوب ذويهم في هذه المناسبة السعيدة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية أنواعاً مختلفة من الأهازيج والفنون التراثية والقصائد.