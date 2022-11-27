شرطة الشارقة تنظم مسيرة في خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مسيرة احتفالية حاشدة بمدينة خورفكان أول أمس، بمشاركة وحدات وعناصر شرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية، ضمن احتفالات وزارة الداخلية بعيد الاتحاد 51.

وبدأت المسيرة الاحتفالية التي انطلقت من أمام كورنيش خورفكان، بعرض لمجموعة المشاة العسكرية، ضمت كافة عناصر الشرطة، وطلبة أكاديمية العلوم الشرطية، استعرضوا خلالها مهارات المشاة والمهارات الميدانية، صاحبتها فرقة موسيقى الشرطة بالأكاديمية.

تلا ذلك مسيرة لمختلف المركبات والآليات التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمزودة بأفضل النظم الحديثة لتنفيذ الأعمال الشرطية والأمنية والتدخل السريع، وشملت المركبات، الدراجات النارية، ومركبات الدفع الرباعي، والمركبات المرورية (الأنجاد)، وآليات المهام الخاصة، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى مركبات مسرح الجريمة، وغيرها من المركبات.

كما حلقت طائرات فرسان الإمارات في سماء الساحل الشرقي بمدينة خورفكان وقدموا عرضاً جوياً بتشكيلات فنية لترسم لوحة بديعة بألوان علم الإمارات.

كما صاحب المسيرة عدد من الفعاليات بالساحة الخارجية لمدرج خورفكان، كالأهازيج الشعبية، والفنون الترفيهية، ومنطاد ضمير الاتحاد في أجواء جميله ملؤها الفرح والبهجة.

من جانبه، رفع اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، التهنئة للقيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، قائلاً: إن هذه المسيرة هي مسيرة بناء وحضارة وتنمية وضع أساسها المتين الآباء المؤسسون، وأصبحت اليوم مصدر إلهام لجميع شعوب العالم، مشيراً إلى أن هذه الفعالية الحاشدة توضح حجم التفاعل المجتمعي مع الفعاليات الوطنية والمجتمعية التي تنظمها وزارة الداخلية، وشرطة الشارقة، كما أنها تعكس الإمكانيات الشرطية والأمنية التي وصلت إليها في ظل الاتحاد المجيد، وتحقيقها إنجازات كبيرة حتى غدت دولة الإمارات أنموذجاً عالمياً يحتذى به في الأمن والأمان.

وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، المشرف العام على الاحتفال، إن هذه المناسبة الوطنية يتجدد معها في كل عام عهد الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي تجسد مسيرته مصدر اعتزاز وافتخار لكل مواطن، كما أن ما نجده من تفاعل من المقيمين مع احتفالاتنا الوطنية، يعكس مكانة هذه الأرض وطناً وقيادةً وشعباً في قلوب المقيمين والزائرين.