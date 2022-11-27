هزاع وخالد بن سلطان بن زايد يتوجان الفائزين في مزاينة رزين

أبوظبي (وام)

توج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين في أشواط الحول ضمن مسابقات اليوم الختامي من مزاينة رزين، المحطة الثانية في مهرجان الظفرة بدورته الـ 16.

حضر التتويج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط حول لأصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «بنت مكيده» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني فازت «الحذره» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المراكز من الثالث إلى الخامس على التوالي كل من (أفعال والظبي وبنت عنيدة) لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفي شوط (ثنية - حول) لأصحاب السمو الشيوخ - مجاهيم، فاز بالمراكز الأربعة الأولى على التوالي كل من «مهيوبه ووحيدة والشيخه والطايلة» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، ونالت المركز الخامس «مزعلة» لمالكها الشيخ حمدان بن خليفة آل نهيان.

وفازت بالمركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات، «مياسه» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي، وعن شوط حول شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات، فازت بالمركز الأول «تشريف» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري.

وأظهرت نتائج شوط حول شرايا لأبناء القبائل (1) مجاهيم عن فوز «الصايمه» لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي بالمركز الأول، أما في شوط حول شرايا لأبناء القبائل (2) مجاهيم، ففازت بالمركز الأول «هزامة» لمالكها حمد علي عبد الله مبارك المنصوري. وسجلت النتائج في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (1) محليات، فوز «زمط» لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (2) محليات، «دمعه» لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري.

وحصدت المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل (1) مجاهيم، «دهامه « لمالكها راشد جابر عبدالله المنهالي، وفي شوط حول تلاد لأبناء القبائل (2) مجاهيم، نالت المركز الأول «الراهيه» لـ نجلاء سالم مبارك المنهالي. وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات، فازت «عوايد» لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي بالمركز الأول، أما في شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، ففازت بالمركز الأول «العاري» لمالكها سالم مبخوت ناجي عايض المنهالي، بينما فازت بالمركز الأول في شوط حول المهجنات الأصايل «النايفة» لمالكها سالم حمد علي مسلم هميله المزروعي.