منال بنت محمد توجه مجلس التوازن بين الجنسين للمساهمة في «نحن الإمارات 2031»

دبي (الاتحاد)

وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المجلس لتكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة للمساهمة الفاعلة في تحقيق «نحن الإمارات 2031» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات يومي 22 و23 نوفمبر الحالي، والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل ملموس تتشارك في تحقيقه كافة جهات الدولة.

وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الثالث لعام 2022 برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس، والذي تم خلاله استعراض مبادرات وإنجازات المجلس خلال الفترة الماضية والمشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة تحقيقاً لأهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022-2026 التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي وتركيزها على تعزيز مكتسبات الدولة في هذا الملف وتحقيق ريادتها وتأثيرها عالمياً، ودعم حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي.

حضر الاجتماع خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وقالت منى المري: إن الثلاثة أشهر الماضية كانت حافلة بالعديد من الإنجازات والمشاريع التي نفذها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً، فقد تم تكريم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية في دورته الرابعة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تم تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، كما كرّم سموه وزارة الثقافة والشباب عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الوزارات)، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الهيئات والمؤسسات)، وكرم سموه وزارة تنمية المجتمع عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة «الصنعة».

وتمهيداً لتطبيق المؤشر على مستوى الحكومات المحلية، نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل شاملة عن «التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية»، بحضور مسؤولي وممثلي المجالس التنفيذية بإمارات الدولة، تلتها تنظيم ورشة عمل للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وستعقبها سلسلة ورش عمل أخرى مماثلة مع بقية المجالس التنفيذية بالدولة خلال الفترة المقبلة للتعريف بإطار وفئات ومعايير مؤشر التوازن بين الجنسين، وذلك في إطار حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تعزيز مفهوم التوازن في بيئة العمل ودعم المجلس.