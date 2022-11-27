الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مناقشة خطط ترويجية لخدمات الزواج المدني للأجانب في أبوظبي

مناقشة خطط ترويجية لخدمات الزواج المدني للأجانب في أبوظبي
28 نوفمبر 2022 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
18 لاعباً في بطولة «هيرو كاب» للجولف بأبوظبي
أبوظبي تستضيف «عالمية الترايثلون 2023»

عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، اجتماعاً تنسيقياً، مع دائرة الثقافة والسياحة، لبحث سبل دعم الشراكة الاستراتيجية وتطويرها في المجالات المشتركة، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات والتعريف بالخدمات المقدمة، والعمل على تطويرها لضمان إتاحتها للمتعاملين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وناقش الاجتماع الذي عقد افتراضياً عبر وسائل الاتصال المرئي، خططاً مشتركة للترويج لخدمات الزواج المدني للأجانب التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال تعريف السياح والزوار القادمين إلى الدولة بتلك الخدمة، والتسهيلات التي توفرها دائرة الثقافة والسياحة لمساعدتهم على إقامة حفلات الزفاف.
وتستهدف الخطة الترويجية، تعريف الزوار والسياح بخدمات الزواج المدني للأجانب، والاستفادة منها بإتمام الزواج خلال فترة زيارتهم للدولة، إلى جانب اختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية في أبوظبي، والتي تشكل نموذجاً غير مسبوق ومتطور لمحكمة الأسرة بشكل عصري، وتعد أحد معالم التطور الرائد الذي حققته أبوظبي في هذا المجال.
ويشار إلى أن قانون الزواج المدني وآثاره في أبوظبي، يجسد الحرص على تطوير منظومة متكاملة تحقق التميز والريادة عالمياً، ولاسيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية، الأمر الذي يعزز مكانتها وتنافسيتها، باعتبارها مقصداً للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ظل البيئة التشريعية والقضائية التي تضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.

أبوظبي
دائرة القضاء
دائرة الثقافة والسياحة
منصور بن زايد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
دنيا
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
اليوم 18:45
تحديد عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد في الأسواق المالية
الاقتصادي
تحديد عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد في الأسواق المالية
اليوم 18:34
بولاي ديا.. من صيانة الكهرباء إلى محطة المونديال
الرياضي
بولاي ديا.. من صيانة الكهرباء إلى محطة المونديال
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©