«تدوير»: 331 ألف موقع لرصد آفات الصحة العامة في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن عدد المواقع التي تم استهدافها لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة في منطقة الظفرة والتي شملت مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا خلال النصف الأول من العام الجاري 331681 موقعاً، وبلغت نسبة الإصابة بالبعوض %0.4 والذباب %1.4 والقوارض %1.2 والصراصير الأميركية %0.6 وجميعها أقل من الحد الأدنى المسموح به %5 وذلك في إطار حرص المركز على المضي قدماً في استحداث وتطوير الخدمات والسعي للوصول إلى أعلى مستويات الرضىا لمتعامليه بمختلف فئاتهم.

وتشمل جهود المركز مكافحة كافة الآفات وأهمها البعوض والذباب والقوارض والصراصير الأميركية، للحد من أي أضرار سلبية قد تسببها تلك الآفات، وضمان توفير أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة في كافة أرجاء الإمارة، والارتقاء بمظهرها الجمالي المتميز.

ويعتمد مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) على فرق متخصصة، تتعامل وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً مع تلك الآفات، وتعمل على السيطرة على بؤر تكاثرها باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا، إضافة إلى استخدام المبيدات الفعالة والمعتمدة من وزارة التغير المناخي والبيئة، بحيث تضمن عدم الإضرار بصحة المجتمع أو مفردات البيئة في كافة المناطق المستهدفة.

وشهدت احصائيات تدوير في العام الماضي في أبوظبي انخفاض الآفات الناقلة للأمراض بنسبة 56% خلال عام 2021، وذلك في إطار الجهود التي قام بها المركز لتوسعة أنشطته لمكافحة الآفات إذ قام بزيادة عدد مصائد البعوض الذكية بنحو 200 مصيدة ليصل إلى 640 مصيدة موزعة في إمارة أبوظبي، فيما بلغ إجمالي عدد طلبات مكافحة آفات الصحة العامة التي جرى التعامل معها نحو 103 آلاف و922 طلباً شملت خدمات مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، والآفات المزعجة، والآفات الخطرة، والحيوانات السائبة، وقدرت الزيادة في أعداد الطلبات بنحو 25 ألف طلب مقارنة بعام 2020 حيث بلغت في حينها 78 ألفاً و484 طلباً، ويرجع ذلك إلى التوسع العمراني الذي أدى إلى زيادة طلبات مكافحة الآفات للمناطق والفلل الجديدة هذا بالإضافة إلى ازدياد وعي الجمهور للخدمات المقدمة من تدوير.