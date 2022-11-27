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شرطة الشارقة تكرم منتسبي مكافحة المخدرات

شرطة الشارقة تكرم منتسبي مكافحة المخدرات
28 نوفمبر 2022 01:18

الشارقة (الاتحاد) 

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كرم العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، بمجلس ضاحية مويلح، المقدم ماجد سلطان العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات، وعدداً من منتسبيها المتميزين، تقديراً لجهودهم، ودورهم البارز في إحباط العديد من القضايا والقبض على المروجين خلال 2022.
حضر حفل التكريم العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة.
وأشاد العميد بن عامر، خلال الاحتفاء بالمكرمين، بالجهود الكبيرة لإدارة مكافحة المخدرات في حفظ أمن وسلامة المجتمع من هذه السموم، والتصدي لها بكل حزم وكفاءة ومهنية، مطالباً إياهم بأن يستمروا في عطائهم المشهود، وأن يظلوا مثالاً رائداً في صد الجريمة عن مجتمعهم، وحماةً للوطن لكل من يريد المساس بأمنه واستقراره.
وعبر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم، وحرص القيادة الشرطية على تحفيز وتشجيع منتسبيها على بذل المزيد من العمل والعطاء.

الشارقة
شرطة الشارقة
مكافحة المخدرات
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