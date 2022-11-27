5 آلاف زائر لمعرض «غيث 3» بالذيد

الشارقة (الاتحاد)

شهد معرض «غيث 3» الذي نظمته جمعية الشارقة الخيرية، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الذيد، نجاحاً كبيراً، لاقى ترحيباً من قبل جميع أفراد المجتمع الذين أشادوا بجهود الجمعية في تنظيم المعرض، الذي يضم أكثر من 14 ألف قطعة متنوعة من الملابس الجديدة والمواد الغذائية والأحذية والاحتياجات الضرورية، بأسعار مخفضة جداً تتناسب مع محدودي الدخل والأسر المتعففة.

وقال الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، مدير إدارة الجمعية في الذيد: أطلقنا معرض غيث للعام الثالث على التوالي، وقد احتوى على حزمة كبيرة من المواد الغذائية الأساسية إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها من المواد المتنوعة التي تمثل أولوية لدى المستهدفين، وعلى مدار 3 أيام حظي المعرض بإقبال كبير من قبل الجمهور والزوار، حيث سجل 5000 زائر، وشهد كثافة من الراغبين في الاستفادة من المواد التي روعي في عرضها أن تكون في متناول الأسر المتعففة، لتتمكن من توفير ما يلزمها.