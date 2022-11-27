بالصور.. عرض جوي لفرسان الإمارات في سماء الفجيرة احتفالًا بعيد الاتحاد الـ51
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27 نوفمبر 2022 20:51
نظمت لجنة امارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد ودائرة الطيران المدني بالفجيرة، عرضًا جويًا بالفجيرة قدمه فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، احتفالًا بعيد الاتحاد ال51 للدولة.
وشمل العرض مجموعة من الفعاليات المميزة احتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث بدأ العرض الجوي العسكري لطائرات F-16 و طائرات Mirag-2000 منفردة، تبع ذلك استعراض قدمه فريق فرسان الامارات وزين سماء الفجيرة بألوان علم الدولة في مشهد وطني مبهر شهده جمهور غفير من المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار.
وعبّر سعادة محمد بن عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة عن معاني الفخر والاعتزاز التي تتجسد في هذه المناسبة الوطنية التي بدأت مسيرتها في الثاني من ديسمبر 1971 حيث بزغ فجر الاتحاد وبدأت الامارات رحلتها بثقة نحو التقدم والتنمية والازدهار حتى صارت علمًا يشار إليه بالبنان بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وبتكاتف وتلاحم شعب دولة الامارات.