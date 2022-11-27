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مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للعام 2023

مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للعام 2023
27 نوفمبر 2022 14:12

اعتمد مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2023.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن لكافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة إمكانية التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

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تتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023، عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2023، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444هـ ، وعطلة وقفة عرفة بتاريخ 9 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة عيد الأضحى من 10 ولغاية 12 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة رأس السنة الهجرية بتاريخ 21 يوليو 2023، وعطلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 29 سبتمبر 2023، وعطلة اليوم الوطني من 2 ولغاية 3 ديسمبر 2023.

 

 

 

المصدر: وام
مجلس الوزراء
الإمارات
العطلات الرسمية
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