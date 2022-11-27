الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد: اعتمدنا الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي

محمد بن راشد: اعتمدنا الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي
27 نوفمبر 2022 12:21

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي على مساحة 2216 كيلومتراً مربعاً من مساحة دبي.

وقال سموه، عبر حسابه في تويتر: «اعتمدنا الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي على مساحة 2216 كم مربع من مساحة دبي، وتشمل مناطق مثل الليسيلي ولهباب والمرمرم والفقع والعوير وغيرها. لدينا المدينة الأجمل عالمياً.. وهدفنا القادم أن تكون أرياف دبي وبراريها بين الأكثر متعة وجمالاً..».

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة زوجة عبدالرحمن صالح آل صالح
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

وأضاف سموه: «تطوير أرياف وبراري دبي يشمل مساراً سياحياً بطول 100 كم الأول من نوعه في المنطقة.. ومحميات طبيعية.. ومحطات للرياضات الصحراوية.. ومبادرات تنموية تخدم أبناء هذه المناطق.. سيتم توفير تجربة سياحية مختلفة وجديدة في أرياف وبراري دبي.. والقادم أجمل وأمتع..».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
دنيا
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
اليوم 18:45
تحديد عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد في الأسواق المالية
الاقتصادي
تحديد عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد في الأسواق المالية
اليوم 18:34
بولاي ديا.. من صيانة الكهرباء إلى محطة المونديال
الرياضي
بولاي ديا.. من صيانة الكهرباء إلى محطة المونديال
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©