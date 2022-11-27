محمد بن راشد: اعتمدنا الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي على مساحة 2216 كيلومتراً مربعاً من مساحة دبي.

وقال سموه، عبر حسابه في تويتر: «اعتمدنا الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي على مساحة 2216 كم مربع من مساحة دبي، وتشمل مناطق مثل الليسيلي ولهباب والمرمرم والفقع والعوير وغيرها. لدينا المدينة الأجمل عالمياً.. وهدفنا القادم أن تكون أرياف دبي وبراريها بين الأكثر متعة وجمالاً..».

وأضاف سموه: «تطوير أرياف وبراري دبي يشمل مساراً سياحياً بطول 100 كم الأول من نوعه في المنطقة.. ومحميات طبيعية.. ومحطات للرياضات الصحراوية.. ومبادرات تنموية تخدم أبناء هذه المناطق.. سيتم توفير تجربة سياحية مختلفة وجديدة في أرياف وبراري دبي.. والقادم أجمل وأمتع..».