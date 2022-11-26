الأحد 27 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التغير المناخي» تستعرض «شبكة الإمارات لأبحاث المناخ»

«التغير المناخي» تستعرض «شبكة الإمارات لأبحاث المناخ»
27 نوفمبر 2022 01:29

شرم الشيخ (وام)

أخبار ذات صلة
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
ولي عهد رأس الخيمة يشهد الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51

 نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، جلسة تعريفية حول الشبكة ودور البحث العلمي في دفع جهود العمل المناخي.
استهدفت الجلسة تسليط الضوء على أهمية تعزيز عمليات البحث والتطوير واستكشاف الحلول الابتكارية في دفع جهود مواجهة تحدي التغير المناخي، ودعم قدرات التكيف مع تداعياته، والدور الذي تلعبه الشبكة في تعزيز منظومة العمل المناخي على مستوى دولة الإمارات، وسعيها لتوسيع دائرة الاستفادة من عمليات البحث والتطوير على المستوى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.
وقالت فاتن سمارة، الرئيس المشارك في الشبكة: «إن التأثيرات السلبية لتغير المناخ تتسارع وتتسع رقعتها عالمياً بشكل كبير، ما يشكل خطورة على حياة ملايين البشر ويهدد صحة كوكبنا، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدراتنا البحثية والعلمية لتحديد طبيعة التأثيرات والحلول الابتكارية لمواجهته للمساهمة في رسم وتحديد الإجراءات الفعالة المطلوب اتخاذها لخفض مسببات تغير المناخ، وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته». من جانبه، قال الدكتور فرانشيسكو باباريلا، الرئيس المشارك في الشبكة: «مع التطور التقني والعمل العالمي الدؤوب لمواجهة تغير المناخ، باتت فرص تعزيز قدرات العمل المناخي عالمياً متاحة بشكل أكبر، لكن الأمر يعتمد بشكل أكبر على الفهم الواضح لطبيعة مسببات المشكلة وتأثيراتها، وهذا ما تستهدفه شبكة أبحاث المناخ».
وتناولت الجلسة التي شهدت مشاركات من 100 خبير ومتخصص، مجموعة من المحاور المهمة، شملت أهمية وجود توافق عالمي واسع من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل تحريك عمل المناخ بشكل متكامل في مرحلة التنفيذ، إلى جانب بيان أولويات المجموعات البحثية الخمس ودورها القائم على تسريع سياسات العمل المناخي القائمة على العلوم والأبحاث.

وزارة التغير المناخي والبيئة
تغير المناخ
الإمارات
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
الرياضي
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
اليوم 11:25
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
الرياضي
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
اليوم 11:03
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
الرياضي
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
اليوم 11:02
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
دنيا
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©