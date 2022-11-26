«التغير المناخي» تستعرض «شبكة الإمارات لأبحاث المناخ»

شرم الشيخ (وام)

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، جلسة تعريفية حول الشبكة ودور البحث العلمي في دفع جهود العمل المناخي.

استهدفت الجلسة تسليط الضوء على أهمية تعزيز عمليات البحث والتطوير واستكشاف الحلول الابتكارية في دفع جهود مواجهة تحدي التغير المناخي، ودعم قدرات التكيف مع تداعياته، والدور الذي تلعبه الشبكة في تعزيز منظومة العمل المناخي على مستوى دولة الإمارات، وسعيها لتوسيع دائرة الاستفادة من عمليات البحث والتطوير على المستوى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت فاتن سمارة، الرئيس المشارك في الشبكة: «إن التأثيرات السلبية لتغير المناخ تتسارع وتتسع رقعتها عالمياً بشكل كبير، ما يشكل خطورة على حياة ملايين البشر ويهدد صحة كوكبنا، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدراتنا البحثية والعلمية لتحديد طبيعة التأثيرات والحلول الابتكارية لمواجهته للمساهمة في رسم وتحديد الإجراءات الفعالة المطلوب اتخاذها لخفض مسببات تغير المناخ، وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته». من جانبه، قال الدكتور فرانشيسكو باباريلا، الرئيس المشارك في الشبكة: «مع التطور التقني والعمل العالمي الدؤوب لمواجهة تغير المناخ، باتت فرص تعزيز قدرات العمل المناخي عالمياً متاحة بشكل أكبر، لكن الأمر يعتمد بشكل أكبر على الفهم الواضح لطبيعة مسببات المشكلة وتأثيراتها، وهذا ما تستهدفه شبكة أبحاث المناخ».

وتناولت الجلسة التي شهدت مشاركات من 100 خبير ومتخصص، مجموعة من المحاور المهمة، شملت أهمية وجود توافق عالمي واسع من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل تحريك عمل المناخ بشكل متكامل في مرحلة التنفيذ، إلى جانب بيان أولويات المجموعات البحثية الخمس ودورها القائم على تسريع سياسات العمل المناخي القائمة على العلوم والأبحاث.