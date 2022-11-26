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ولي عهد رأس الخيمة يشهد الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51

ولي عهد رأس الخيمة لدى حضوره الاحتفال (وام)
27 نوفمبر 2022 01:30

رأس الخيمة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 الذي أقيم بنادي الإمارات برأس الخيمة عصر أمس.
ويأتي الاحتفال في إطار احتفالات إمارة رأس الخيمة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، والمقيمين على أرضها، والتي تغمر فيها الفرحة ومعاني الفخر أرجاء دولتنا المباركة التي تواصل مسيرتها المظفرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للجنة المنظمة أكدت ما تعيشه دولة الإمارات من تقدم في المجالات كافة، في ظل دولة الاتحاد، مستذكرة 5 عقود من النماء والازدهار يجني ثمارها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل.

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ونوهت اللجنة بالأيادي البيضاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى بنيان دولة الاتحاد، ورفع راياتها خفاقة عالية بمعية إخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله، ومن بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي قاد مرحلة التمكين بكل حكمة، وليواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة الاتحاد بكل اقتدار نحو غاياتها المنشودة وآمالها الكبيرة في مزيد من الخير والنماء والتقدم والازدهار، وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تبادل شعب الإمارات حباً بحب ووفاء بوفاء.

وتضمنت فعاليات الاحتفال فقرات فنية وأهازيج شعبية بالمناسبة، قدمتها فرق دبا الحربية، وفقرة التنورة المصرية، وغيرها، إلى جانب تنظيم مسابقات وجوائز، وتنظيم عروض فنية وأكلات شعبية وفعاليات للأطفال، علاوة على خيمة الحناء.

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