آلاف المواطنين في دبا الحصن يحتفون بمسيرة حاشدة

دبا الحصن (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة دبا الحصن بالتعاون مع المجلس البلدي في المدينة الفاضلة، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، بمشاركة عددٍ من الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية العاملة بالمدينة، وبالإضافة إلى المدارس وأهالي مدينة دبا الحصن، وذلك تجسيداً لمشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وتأكيداً لمشاعر المحبة والسلام والتكاتف بين أبناء الإمارات كافة.

واستقطبت احتفالية مدينة دبا الحصن بعيد الاتحاد الـ51، آلاف المواطنين في تظاهرة حب، جابت أنحاء المدينة في مسيرة راجلة، والتي انطلقت من أمام حديقة الشاطئ بالمدينة الفاضلة، وصولاً إلى سارية العلم بالمدينة، حيث تنوعت المسيرة بالفقرات الشعبية والأهازيج الوطنية، تعبيراً عن مشاعر الفرح والبهجة، كما رافق الفعاليات عدد من فرق الفنون الحربية والفلكلور الشعبي والمسابقات وغيرها.

وحضر الاحتفال الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، وأحمد عبدالله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وطالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن.