أهالي المدام بالشارقة يحتلفون بعيد الاتحاد 29 نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

يحتفل أهالي المدام بالشارقة بعيد الاتحاد الـ51 في إطار احتفالات إمارة الشارقة بالمناسبة الوطنية، وذلك يوم 29 نوفمبر الجاري، ليستمتع الجمهور في الفترة الصباحية بمقر البلدية باحتفالات الموسيقى الشرطية وعروض الفرقة الحربية ومعرض فنّي لصور ورسومات توثق تاريخ الاتحاد.. على أن يشارك حشد من أهالي «المدام» في توقيع وثيقة الولاء، التي ترمز لمحبة الوطن. وفي المساء، تقام أنشطة في حديقة المدام العامة يستمتع بها جميع أفراد العائلة، من بينها أمسية شعرية يشارك بها الشعراء وفعاليات للأطفال، وأكلات شعبية من الأسر المنتجة، إضافة إلى مسابقة «اليولة»، وورش متنوعة.

وقال سلطان محمد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام: في خضم برنامج احتفالي ثري، لا يفوتنا الإشادة بمبادرة أهالي المدام الذين اختاروا توقيع وثيقة الولاء للوطن في عيده الـ51، لتكون وثيقة للتاريخ يشهد بها القاصي والداني.