أهالي البطائح يحتفون بعيد الاتحاد الـ«51»

الشارقة (وام)

انطلقت، أمس، احتفالات البطائح بعيد الاتحاد الـ 51 وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

تضم الاحتفالات مسيرة تجمع بين الدوائر والهيئات الحكومية والأعيان وأهالي منطقة البطائح والمدارس ومفوضية كشافة الشارقة والفرقة العسكرية، بمشاركة فرق الفنون الشعبية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية.

واحتفاء بحياة البادية وتراث الأجداد يعيش أهل البطائح يوماً تراثياً كاملاً في البر يعيدُ إحياء التقاليد والعادات الإماراتية ونمط حياة الماضي.

وخلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، تنطلق من المجلس البلدي وبلدية البطائح جولة الحافلة، وهي «جولة سياحية في الشارقة» ستجوب المناطق السكنية لتوزيع الأعلام وهدايا عيد الاتحاد.

وفي حديقة البطائح العامة، يشهد المحتفلون فقرات من التراث الشعبي وعروضاً فنية وطنية، ويستمعون إلى قصائد شعرية وطنية ​في حب الإمارات، إلى جانب معرض مسيرة وطن ومعرض عيد الاتحاد، بالتعاون مع الأرشيف الوطني، وعدد من الفعاليات المصاحبة، مثل ركن الأسر المنتجة، وركن الصقور، وركن وطني الإمارات، إضافة إلى عروض البالونات.

ووسط مظاهر الفرح والحبور، سيتم تزيين كل سيارات البلدية بشعار عيد الاتحاد، لتعم مظاهر البهجة أرجاء البطائح، مع رسم علم الدولة بالزهور، وكتابة اليوم الوطني بالنباتات في شكل هندسي.

وبالمناسبة، تقدم في الحدائق مأكولات شعبية من إعداد الأسر المنتجة خلال فترة ما بعد العصر إلى بعد المغرب.

وفي ملتقى الجاليات العربية الذي يقام بالتعاون مع جامعة الشارقة، يشهد المشاركون عرض «الإمارات وطن السلام» والذي يعرض تراث وثقافات الدول.

وفي ختام الاحتفالات، خلال الفترة المسائية، تحتضن حدائق الأحياء السكنية فقرات تراثية، وعروضاً من الأطفال ومسابقات شائقة.