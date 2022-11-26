الأحد 27 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أهالي البطائح يحتفون بعيد الاتحاد الـ«51»

أهالي البطائح يحتفون بعيد الاتحاد الـ«51»
27 نوفمبر 2022 01:29

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
ولي عهد رأس الخيمة يشهد الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51

انطلقت، أمس، احتفالات البطائح بعيد الاتحاد الـ 51 وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.
 تضم الاحتفالات مسيرة تجمع بين الدوائر والهيئات الحكومية والأعيان وأهالي منطقة البطائح والمدارس ومفوضية كشافة الشارقة والفرقة العسكرية، بمشاركة فرق الفنون الشعبية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية.
واحتفاء بحياة البادية وتراث الأجداد يعيش أهل البطائح يوماً تراثياً كاملاً في البر يعيدُ إحياء التقاليد والعادات الإماراتية ونمط حياة الماضي.
وخلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، تنطلق من المجلس البلدي وبلدية البطائح جولة الحافلة، وهي «جولة سياحية في الشارقة» ستجوب المناطق السكنية لتوزيع الأعلام وهدايا عيد الاتحاد.
وفي حديقة البطائح العامة، يشهد المحتفلون فقرات من التراث الشعبي وعروضاً فنية وطنية، ويستمعون إلى قصائد شعرية وطنية ​في حب الإمارات، إلى جانب معرض مسيرة وطن ومعرض عيد الاتحاد، بالتعاون مع الأرشيف الوطني، وعدد من الفعاليات المصاحبة، مثل ركن الأسر المنتجة، وركن الصقور، وركن وطني الإمارات، إضافة إلى عروض البالونات.
ووسط مظاهر الفرح والحبور، سيتم تزيين كل سيارات البلدية بشعار عيد الاتحاد، لتعم مظاهر البهجة أرجاء البطائح، مع رسم علم الدولة بالزهور، وكتابة اليوم الوطني بالنباتات في شكل هندسي.
وبالمناسبة، تقدم في الحدائق مأكولات شعبية من إعداد الأسر المنتجة خلال فترة ما بعد العصر إلى بعد المغرب.
وفي ملتقى الجاليات العربية الذي يقام بالتعاون مع جامعة الشارقة، يشهد المشاركون عرض «الإمارات وطن السلام» والذي يعرض تراث وثقافات الدول.
وفي ختام الاحتفالات، خلال الفترة المسائية، تحتضن حدائق الأحياء السكنية فقرات تراثية، وعروضاً من الأطفال ومسابقات شائقة.

الإمارات
البطائح
عيد الاتحاد
الشارقة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
الرياضي
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
اليوم 11:25
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
الرياضي
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
اليوم 11:03
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
الرياضي
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
اليوم 11:02
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
دنيا
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©