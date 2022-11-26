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جامعة الإمارات توعي للحدّ من هدر الطعام

جامعة الإمارات توعي للحدّ من هدر الطعام
27 نوفمبر 2022 01:29

العين (الاتحاد)

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أطلقت كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حملة توعية تحت عنوان «الحدّ من الطعام المهدور»، وذلك بالتعاون مع مكتب النائب المشارك للبحث العلمي، ومشاركة مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وعدد من المؤسسات داخل الدولة.
وانطلقت الفعاليات من ردهة المطاعم الخاصة بطلاب الحرم الجامعي، بحضور الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، مساعد عميد كلية الزراعة والطب البيطري، وعدد من موظفي وطلبة الجامعة.
وأشارت الدكتورة نهى مصطفى، أستاذ بكلية الزراعة والطب البيطري، المشرفة على برنامج الحملة، إلى أن الحملة جاءت انطلاقاً من دراسات  لضرورة تحديد الهدر واستهلاك الطعام، حيث تمّ وضع برنامج توعية يستهدف المدارس والجامعات لتوعية الطلاب بالحدّ من هدر الأطعمة. وقد بيّنت الدراسات الأولية التي أُجريت في ردهة المطاعم أنه يُهدر يومياً أكثر من 50 كيلوغراماً من الأطعمة المختلفة خلال وجبتي الإفطار والغداء.

هدر الطعام
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