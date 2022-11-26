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الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تحصد جائزة «الابتكار الرقمي»

«الإمارات للخدمات الصحية» تحصد جائزة «الابتكار الرقمي»
27 نوفمبر 2022 01:29

دبي (الاتحاد)

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حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات على جائزة أفضل جهة تطبق إطاراً لمستقبل الابتكار الرقمي 2022، وذلك خلال مؤتمر عقدته مؤسسة البيانات الدولية (IDC) في متحف المستقبل في دبي، استضافت خلاله أكثر من 200 من كبار قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء فوز المؤسسة عن منصة إدارة الابتكار الرقمي «أفكاري» التي تعتبر من أبرز ركائز الرعاية الصحية المستخدمة من قبل موظفي المؤسسة والشركاء والعملاء لتطوير الأفكار واختبار النماذج الأولية، فضلاً عن دورها في تعزيز التحول الرقمي في المؤسسة.
وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة، أن الفوز بهذه الجائزة يعتبر استكمالاً لمسيرة التفوق والريادة في مجال تقديم أعلى معايير الخدمات على مستوى المتعاملين، وكذلك على مستوى الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، مشيرة إلى أن المؤسسة حريصة على غرس مبادئ ومفاهيم ممارسات الابتكار وفقاً لأفضل المعايير العالمية في كل المستويات الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية، لتحقيق الارتقاء الحقيقي والنوعي للخدمات الرقمية والذكية.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
دبي
متحف المستقبل
الابتكار الرقمي
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