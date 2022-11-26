«الموارد البشرية والتوطين»: استغلال سلبي لمزايا «نافس» من شركات بالقطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، عن استغلال سلبي لمزايا «نافس» من بعض شركات القطاع الخاص.

وقال معاليه في بيان رسمي صادر عن الوزارة أمس: «إن وزارة الموارد البشرية والتوطين رصدت بعض الممارسات المتعلقة بالتوطين في سوق العمل المحلي مثل تقليص بعض الشركات للرواتب المعروضة للمواطنين المرشحين للعمل لديها، باعتبار أن برنامج (نافس) يقدم لهم مزايا عدة ومنها دعم الراتب حين يتم تعيينهم».

وأضاف معاليه: «إنه من هذا المنطلق، نؤكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات اللازمة مع أي شركة تحاول التحايل أو استغلال سياسات وقرارات التوطين ومنها مزايا برنامج (نافس)، وسنواجه بحزم الممارسات السلبية والخاطئة المتعلقة بإجراءات التوطين الواجب اتباعها من قبل شركات القطاع الخاص».

وتابع معاليه: «وجب التوضيح بأن بعض هذه الممارسات السلبية، ومنها التي ذكرناها والمتعلقة باستغلال مزايا برنامج (نافس) لتقليص الرواتب المعروضة للمواطنين المرشحين للعمل لدى بعض شركات القطاع الخاص تعتبر مخالفة صريحة وصارخة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إذ تندرج تحت خانة التمييز بين الأشخاص والتي من شأنها التأثير على الفرص الوظيفية في سوق العمل».

ودعا معاليه المواطنين المقبلين على العمل أو الذين يعملون حالياً في القطاع الخاص أو أفراد المجتمع بصفة عامة للإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة متعلقة بالتوطين في سوق العمل عبر التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000 وذلك بهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال.