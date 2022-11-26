«الثاني عشر» يستكملون امتحانات الفصل الأول بـ«التربية الإسلامية»

دينا جوني (دبي)

يستكمل طلبة «الثاني عشر» في مختلف مسارات المدرسة الإماراتية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم غدٍ الاثنين. ويؤدي جميع طلبة «الثاني عشر» في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم اختبار مادة التربية الإسلامية، بعد أن أدوا يوم الجمعة مادة العلوم الصحية لطلبة المتقدّم والعام، ومادة الأحياء لمسار النخبة.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، جميع الامتحانات في المدارس الحكومية، فيما عدا مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، حيث تطبق في مدارسهم بإشراف وتنسيق مشترك مع الفروع المدرسية. أما طلبة الصف الثاني عشر الملتحقون بمدارس التسامح، فيؤدون جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام. ولن يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني امتحانات مركزية، على أن تطبق إجراءات التقييم التكويني والختامي في جميع مواد المجموعة (أ) التي تضم المواد النظرية من قبل المعلم.

وحددت جداول الامتحانات التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 10 موجهات عامة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، هي أن تطبق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات إلكترونياً داخل المدارس على نظام «سويفت» للصفوف من الخامس إلى «الثاني عشر»، لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة.

وشددت المؤسسة على جميع الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحان، لافتة إلى أن الفترة الكلية لامتحان كل مادة ساعتان، علماً بأن فقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن، ويسمح للطالب بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان. كما يسمح للطالب بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.

وذكرت المؤسسة أنه في امتحان الكيمياء للمسارين المتقدم والعام وفي امتحانات العلوم للمسار التطبيقي، تتوافر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لحل السؤال في فقرته، وبالتالي فإنه لا داعي لطلب الجدول الدوري للعناصر أو سلسلة النشاط الكيميائي أو أي جداول أو علاقات أو قوانين. وسيكون آخر يوم لاعتماد التقييم نهاية دوام يوم الجمعة في التاسع من ديسمبر المقبل.

وأوضحت الجداول أن الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، تبدأ الساعة 12 ظهراً حتى 2 بعد الظهر، ما عدا الجمعة، فإنها تبدأ في 8:30 صباحاً وتنتهي 10:30 صباحاً. أما طلبة الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر، فتبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى 11 صباحاً، فيما عدا يوم الجمعة فإنها تبدأ الساعة 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً. وتبدأ جميع امتحانات الصفين الثالث والرابع في 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً.