لجنة المحكمين تصادق على نتائج الفائزين بـ «تقدير العمالية»

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإماره دبي، رئيس لجنة المحكمين الخاصة بجائزة «تقدير العمالية»، أن الجائزة تمضي قدماً على طريق تعزيز سمعة دبي كمدينة توفر أفضل سبل العيش والعمل الكريم لملايين العمال الذين يساهمون في بناء نهضتها، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه الجائزة لتوثيق التعاون المشترك بين أصحاب العمل والعمال، بما يخدم مصالح الطرفين وطموحاتهما.

وقال معاليه: «سعيد بما سجلته الجائزة من إنجازات في دورتها الخامسة لعام 2022، والأصداء الطيبة التي تتركها في أوساط العمال والشركات، والتي كان من أبرزها استفادة أكثر من 160 ألف عامل من بطاقة الحسومات الخاصة التي تمنحها لأصحاب الياقات الزرقاء، بالإضافة إلى 60 محفزاً حكومياً مقدمة للشركات المتميزة، مما يشكل إضافة نوعية لما تقدمه حكومة دبي من دعم ورعاية لقطاع الأعمال في الإمارة».

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه «الاجتماع المرئي» الذي عقدته لجنة المحكمين أمس الأول، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة، والعقيد عبد الصمد سليمان مستشار الجائزة، والمقدم خالد إسماعيل أمين عام الجائزة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الداعمة للجائزة، للمصادقة على أسماء الشركات والعمال الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة لعام 2022، بعد الانتهاء من عمليات التقييم الذكي التي قام بها أكثر من 100 مقيم معتمد من قبل إدارة الجائزة.

وفي بداية الاجتماع، رحب ابن سرور برئيس وأعضاء لجنة المحكمين، بعد ذلك تم استعراض إنجازات الجائزة من خلال فيلم توثيقي شرح أبرز المراحل التي مرت بها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من سمعة طيبة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال اللواء ابن سرور: «سجلت (تقدير) في دورتها الخامسة نجاحات جديدة على طريق تحقيق تطلعاتها ببناء أفضل العلاقات بين الشركات والعمال، وضمان حقوق وواجبات كل من الطرفين تجاه الطرف الآخر، بما يعود في نهاية المطاف بالفائدة على الطرفين بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام».

وأكد أن الجائزة ساهمت برفع الوعي بين الشركات والعمال حول ضرورة الارتقاء بمعايير التميز في القطاع العمالي، مما زاد أعداد المشاركين مقارنة بالدورة السابقة، حيث وصل عددهم إلى نحو 5000 شركة قدمت طلباتها، تأهل منها 360 شركة للمراحل النهائية بعد عمليات التصفية، للتنافس على الفوز بالجائزة.