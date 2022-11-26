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«الشعبة البرلمانية» تبحث التعاون مع «النواب التشيكي»

جانب من اللقاء (من المصدر)
27 نوفمبر 2022 01:29

براغ (الاتحاد)

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عقد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة ميرة سلطان السويدي عضو المجموعة، مع نظرائهم أعضاء لجنة الاتحاد في مجلس النواب لجمهورية التشيك في العاصمة براغ، برئاسة فكتور فويتكو رئيس اللجنة، جلسة مباحثات، جرى خلالها بحث آلية التنسيق والتعاون حيال القضايا محل الاهتمام المشترك خلال المشاركة في اجتماعات وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي.
حضر جلسة المباحثات كل من: مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، ود. حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس، كما حضرها جيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى دولة الإمارات. وجرى خلال جلسة المباحثات التأكيد على أهمية الزيارة التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية التشيك.  

الشعبة البرلمانية
المجلس الوطني الاتحادي
التشيك
براغ
الاتحاد البرلماني الدولي
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