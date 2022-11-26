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«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي

«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي
27 نوفمبر 2022 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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 شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت أمس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. 

الشعبة البرلمانية
لمجلس الوطني الاتحادي
البرلمان العربي
جامعة الدول العربية
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