«دبي لرعاية النساء والأطفال» تدشن حملة لون العالم برتقالياً

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في حملة «لون العالم برتقالياً» بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة ومتطلباتها وإبراز جهود الدولة بهذا الشأن، حيث تحرص المؤسسة سنوياً على إحياء هذا اليوم الذي يأتي في 25 نوفمبر من كل عام، وقد اختير اللون البرتقالي لتمثيل مستقبل أكثر إشراقاً وخالٍ من العنف، وذلك جنباً إلى جنب مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يعتبر مناسبة مهمة لإبراز جهود الدولة وجهودنا كمؤسسة تسعى لتطبيق استراتيجية الدولة بحماية حقوق المرأة، مشيرة إلى اعتزازها بمشاركة المؤسسة في حملة «لون العالم برتقالياً»، جنباً إلى جنب مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، مثمنةً الجهود الكبيرة التي تبذلها وحضورها الدائم بهذا المجال.