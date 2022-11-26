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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
26 نوفمبر 2022 17:36

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر ليلاً. وتكون حركتها شمالية شرقية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة على البحر ليلاً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 04:54 والجزر الأول عند الساعة 08:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:54.

في بحر عمان يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والمد الثاني عند الساعة 00:50 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.

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المصدر: وام
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