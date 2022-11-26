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لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد تدعو لحضور العروض الرسمية

لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد تدعو لحضور العروض الرسمية
26 نوفمبر 2022 17:24

دعت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ51 جميع العوائل وكل من يعتبر الإمارات وطناً له إلى حضور عروض الاحتفال الرسمية ابتداءً من 3 إلى 11 ديسمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن للأطفال من عمر 5 حتى 12 سنة من المقيمين على أرض الدولة المشاركة وإرسال مقطع فيديو قصير يتحدثون فيه عن أحلامهم المستقبلية وطموحاتهم في بناء مستقبل الدولة.

وأضافت أنه يتوجب على المشاركين نشر مقطع الفيديو الخاص بهم على حسابهم الخاص عبر الإنستجرام، والإشارة إلى الصفحة الخاصة بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة @OfficialUAEND، بالإضافة إلى استخدام وسم #حالمو_الإمارات51 أو #UAEDreamers51. كما يمكنهم مشاركة الفيديو عبر إرساله كرسالة خاصة للحساب الرسمي بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة @OfficialUAEND.

وستقوم اللجنة باختيار عدد من المشاركين بشكل عشوائي ومنحهم فرصة فريدة من نوعها للحصول على تذاكر مجانية واصطحاب شخصين من عائلتهم لحضور العروض الرسمية العامة لعيد الاتحاد الحادي والخمسين والتي ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وسيتسنى للجمهور من جميع أنحاء الدولة مشاهدة العرض والبث المباشر لاحتفالات الدولة في الثاني من ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وقنوات التلفزيون المحلية.

وأعلنت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 أن العرض الرسمي لعيد الاتحاد سيتاح للجمهور بدءاً من 3 إلى 11 ديسمبر، مع إمكانية الحصول على التذاكر عبر الموقع الرسمي: www.UAENationalDay.ae.

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