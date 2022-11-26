شرطة أبوظبي تكافئ 51 سائقا ملتزما احتفاء بـ"عيد الاتحاد الـ51"

وزعت دورية السعادة بشرطة أبوظبي هدايا على السائقين الملتزمين مرورياً تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة وذلك في إطار نشر الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع لتحفيز السلوكيات الإيجابية والالتزام بقواعد السير والمرور وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

وأكدت عناصر دوريات السعادة خلال توزيع الهدايا حرص شرطة أبوظبي على انتهاج أفضل وأرقى النظم والآليات لنشر، وتعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأعرب السائقون عن سعادتهم بالهدايا التي أسهمت في نشر البهجة والسعادة احتفاء بهذا الحدث التاريخي .. مشيدين بجهود شرطة أبوظبي في التواصل والتفاعل معهم في جميع المناسبات الوطنية.



