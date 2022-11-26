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عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الصومالي

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الصومالي
26 نوفمبر 2022 14:35

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أبشر عمر جامع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أبشر عمر جامع مؤكدا على العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والحرص على تعزيز مسارات التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهود السلام والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق.

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من جانبه أكد معالي أبشر عمر جامع تقديره لدعم دولة الإمارات المستمر للصومال وشعبه معربا عن تمنياته للدولة دوام التقدم والازدهار.

كما أكد معاليه تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة مشيدا بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الصومال
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