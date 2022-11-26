الأحد 27 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف

عبدالله بن زايد يتسلم الرسالة
26 نوفمبر 2022 14:14

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى استقباله في أبوظبي معالي عبدالله شاهد وزير خارجية جمهورية المالديف.وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه وتنميته في المجالات كافة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي عبدالله شاهد مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمالديف والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض سموه ومعالي وزير خارجية جمهورية المالديف سبل تنمية آفاق التعاون الثنائي في قطاع الطاقة المتجددة وجهود تعزيز العمل المناخي العالمي خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف "COP28" العام المقبل.

وفي هذا الصدد أشاد معالي عبدالله شاهد باستضافة دولة الإمارات النسخة المقبلة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" والجهود الرائدة والمبادرات البارزة التي تنفذها دولة الإمارات في مجال العمل المناخي العالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

أخبار ذات صلة
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
ولي عهد رأس الخيمة يشهد الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51
المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
المالديف
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
الرياضي
«اتفاقية شراكة» بين «أبوظبي الرياضي» و«شيل»
اليوم 11:25
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
الرياضي
الوصل يستقبل 7 أهداف في 24 ساعة
اليوم 11:03
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
الرياضي
البرتغال وأوروجواي «الثأر» في لقاء «العواجيز»!
اليوم 11:02
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
دنيا
دراسة تحذر من عادات غذائية يومية شائعة!
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©