بيان صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين حول الاستغلال السلبي لبعض شركات القطاع الخاص لمزايا «نافس»

"رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بعض الممارسات المتعلقة بالتوطين في سوق العمل المحلي مثل تقليص بعض الشركات للرواتب المعروضة للمواطنين المرشحين للعمل لديها باعتبار أن برنامج "ناس" يقدم لهم مزايا عدة ومنها دعم الراتب حين يتم تعيينهم.

"ومن هذا المنطلق، نؤكد بأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات اللازمة مع أي شركة تحاول التحايل أو استغلال سياسات وقرارات التوطين ومنها مزايا برنامج "نافس". وسنواجه بحزم الممارسات السلبية والخاطئة المتعلقة بإجراءات التوطين الواجب اتباعها من قبل شركات القطاع الخاص“.

"كما وجب التوضيح بأن بعض هذه الممارسات السلبية. ومنها التي ذكرناها والمتعلفة باستغلال مزايا برنامج "نافس" لتقليص الرواتب المعروضة للمواطنين المرشحين للعمل لدى بعض شركات القطاع الخاص تعتبر مخالفة صريحة وصارخة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل إذ تندرج تحت خانة

التمييز بين الأشخاص والتي من شأنها التأثير على الفرص الوظيفية في سوق العمل" .

”"وندعو المواطنين المقبلين على العمل أو الذين يعملون حالياً في القطاع الخاص أو أفراد المجتمع بصفة عامة للإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة متعلقة بالتوطين في سوق العمل عبر التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000 وذلك بهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال".