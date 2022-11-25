حمدان بن زايد: قيادتنا تدعم المبادرات المجتمعية لمصلحة أبناء الوطن

الظفرة (وام)

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، العرس الجماعي الثامن عشر الذي أقيم أمس في حصن الظفرة، وشارك فيه 188 شاباً من أبناء الوطن، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51.

نظم العرس الذي أقيم برعاية سموه، ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشهده معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان.

كما حضر العرس، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وراشد عبدالله البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وكل من عبيد خلفان الغول السلامي وخلفان راشد النايلي الشامسي وسهيل نخيرة العفاري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسيف علي القبيسي، مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان منطقة الظفرة وأهالي وأقارب العرسان.

بدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى حصن الظفرة، حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة الذين رحبوا بمشاركة سموه أفراحهم.

اشتملت فقرات الحفل على عرض فيديو بعنوان «أرض الإمارات»، أدى بعدها أطفال الوطن لوحة غنائية بعنوان «بينونة»، فيما قدمت فرقة الحربية لوحة غنائية بعنوان «الله رزقنا شيخ» بالتزامن مع عروض متميزة قدمها فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية.

بعدها صافح العرسان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الذي هنأهم وبارك لهم هذه المناسبة، وتمنى لهم حياة زوجية هانئة، ملؤها الحب والمودة والألفة، وتكوين أسرة سعيدة تكون نواة طيبة لمجتمع دولة الإمارات.

وألقى الشاعر مبارك المنصوري قصيدة وطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة، تغنى فيها بحب الوطن والقيادة الرشيدة للدولة، وأشاد بالمنجزات التي تحققت في ظل الاتحاد، قدمت بعدها فرقة العيالة عدداً من العروض التراثية، وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية لسمو راعي الحفل مع العرسان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن، وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.

وقال سموه: «إن الأعراس الجماعية في دولة الإمارات لها دور كبير في تعزيز قيم التعاون والتآلف بين الشباب، والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة، وتساعدهم على الاستقرار الأسري، وبناء أسر سعيدة بعيدة عن تكاليف الزواج».

وأضاف سموه: «إن تنظيم الأعراس الجماعية في منطقة الظفرة، وبالتزامن مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ 51، يأتي تأكيداً على أهمية دفع مسيرة الشباب نحو غد مشرق وحسن رعايتهم باعتبارهم لبنة البناء ودعامة المستقبل، وعنصراً اجتماعياً فعالاً»، مشيراً إلى أن الأعراس الجماعية أسهمت في تخفيف الأعباء والتكاليف على الشباب، وتزويج العديد من أبناء المنطقة والذين كوّنوا خلال السنوات الماضية أسراً إماراتية سعيدة ومستقرة.

وهنأ سموه العرسان وعائلاتهم وذويهم بهذه المناسبة، وحثهم على أهمية توثيق الروابط الأسرية والاجتماعية، والمحافظة على العادات والقيم الإماراتية الأصيلة، لما للأسرة من دور رئيس في بناء المجتمع، وترسيخ أركانه وتماسكه، وتمنى لهم حياة سعيدة وهانئة.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعم شركة «أدنوك» لمبادرة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية.

وقدم سموه الشكر للقائمين على العرس الجماعي، وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد، أسهم في نجاح الحفل ورسم الفرح والبهجة في نفوس الحاضرين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «شهدنا في حصن الظفرة وبالتزامن مع احتفالات دولتنا بعيد الاتحاد الـ 51، العرس الجماعي لـ 188 عريساً من أبناء الوطن، الأعراس الجماعية مبادرات وطنية رائدة تعزز قيماً وتقاليد أصيلة في مجتمعنا، نبارك للعرسان ونسأل الله لهم حياة زوجية سعيدة وبناء أسر مترابطة ومستقرة».

من جانبهم، أعرب العرسان عن سعادتهم برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للعرس الجماعي الذي يأتي تعبيراً عن حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم أشكال الدعم كافة لإقامة الأعراس الجماعية، وتوجيهاتها بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية بعيداً عن أعباء وتكاليف حفلات الزفاف، وبما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.