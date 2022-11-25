نعاه محمد بن راشد.. من هو الدكتور جوزيف بارون؟

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الدكتور جوزيف بارون الذي توفي اليوم.
وكتب سموه بالإنجليزية، على حسابه الرسمي على موقع تويتر "تنعى دبي اليوم د. جوزيف بارون، الطبيب الملهم الذي أثّرت خدماته الطبية في حياة الكثير من الناس".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الدكتور بارون "سيُذكر دائماً بمعرفته وتعاطفه وتفانيه".
فمن هو الدكتور جوزيف بارون؟
هو جوزيف مسقط بارون، من مواليد جزيرة مالطا عام 1934. وقد أظهر تميزا أكاديميا أثناء الدراسة حيث نال بكالوريوس الصيدلة ثم درس الطب ليتخرج عام 1958 م من كلية طب "سينت لوك" في مالطا. بعد إتمام فترة الامتياز، هاجر إلى المملكة المتحدة عام 1960 م وبقي هناك حتى 1977 م، وفقا لما جاء على موقع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.
خلال وجوده في بريطانيا، واظب على الدراسة واكتساب الخبرة حيث "أحرز عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنية من جامعة أدنبره ثم عززها بعضوية جامعة لندن أيضا. وبعد سنوات قلائل ولجهوده المتواصلة في الحقل الطبي ومشاركته في التدريس، نال الزمالة الملكية البريطانية للأمراض الباطنية لكل من جامعتي أدنبره ولندن".
في يونيو 1977، قدم الدكتور جوزيف بارون إلى الإمارات العربية المتحدة وأصبح رئيسا لأقسام الباطنية في كل من مستشفى راشد ومستشفى دبي (دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي) وإليه يعود الفضل في تطويره حتى أصبح القسم الباطني يحتضن اثني عشر تخصصا فرعيا كأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض المعدية والغدد الصماء.
وبفضل دراسته للصيدلة، أوكلت إليه مسؤولية إنشاء لجنة للأدوية ظل رئيسها لأكثر من عشرين عاما.
إضافة إلى عمله في المستشفيات، ظل الدكتور بارون يدرّس في الكليات. وساهم، منذ البداية، في كلية دبي الطبية للبنات منذ تأسيسها عام 1988.
أشرف الدكتور جوزيف بارون على علاج العديد من الشيوخ والشخصيات البارزة منهم المرحوم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.