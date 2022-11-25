رئيس التشيك يؤكد حرص بلاده على ترسيخ علاقات الصداقة مع الإمارات

براغ (الاتحاد)

استقبل فخامة ميلوس زيمان، رئيس جمهورية التشيك، في العاصمة براغ أمس، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد البرلماني المرافق له خلال زيارته الرسمية حالياً إلى التشيك.

ونقل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة رئيس التشيك وشعبها الصديق بمناسبة العيد الوطني الـ 104، متمنين لجمهورية التشيك الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، ودوام الرقي في شتى المجالات.

من جانبه، حمل رئيس التشيك، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متمنياً لسموهما موفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التطور والازدهار، وحرصه على ترسيخ وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات.

ورحب رئيس التشيك، في بداية اللقاء، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور البرلمانات في تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات، مع التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين برلماني الدولتين من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم الجهود المبذولة كافة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم، وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود علي مستوى العالم. وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل، وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب، وترسيخ أسس السلام والتعايش.

حضر اللقاء، وفد المجلس الوطني الاتحادي، كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس.

مرحلة جديدة

قال معالي صقر غباش إن قيادة الإمارات حريصةٌ على الارتقاء بالعلاقات «الإماراتية-التشيكية» التي تمتد لأكثر من 3 عقود والتي أخذت تتعمق أكثر وأكثر خلال السنوات الماضية، وفي المجالات المختلفة، لاسيما الاقتصادية والسياسية والثقافية. وأشار معاليه إلى أن العلاقة الاقتصادية الإماراتية - التشيكية قد تعززت كثيراً وتطورت خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص بعد توقيع بلدينا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني في يناير2022، وهذه ستمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل في الكثير من القطاعات التي تشكل اليوم مرتكزات النمو والازدهار المستدام، لافتاً إلى أن الإمارات هي اليوم ثاني أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية التشيك من غير الدول الأوروبية والصين، وهي أكبر الشركاء التجاريين للجمهورية التشيكية في المنطقة العربية.