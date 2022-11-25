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«خيرية الشارقة» تفتتح مركزاً طبياً في خورفكان

صقر القاسمي يتفقد أقسام المركز الطبي (من المصدر)
26 نوفمبر 2022 01:41

الشارقة (الاتحاد)

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افتتح الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، المركز الطبي الخيري في ضاحية حياوة بخورفكان، بحضور برونو ديسوزا المدير الإقليمي لمستشفى برجيل التخصصي في دبي والإمارات الشمالية، وعدد كبير من رؤساء ومدراء الدوائر بالمنطقة الشرقية ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالجمعية، ولفيف من أهالي وسكان المنطقة الشرقية. 
ويأتي افتتاح المركز، بالاتفاق بين جمعية الشارقة الخيرية ومستشفى برجيل التخصصي، حيث تفقد الشيخ صقر بن محمد القاسمي والحضور، أقسام المركز وتعرفوا إلى الخدمات التي يقدمها، واستمع الحضور إلى شرح عن أهداف المركز وأهميته والأقسام التي يتضمنها، والتي تضم عيادة للأسنان وأخرى للطب العام، إلى جانب مختبر للفحوص الطبية، وصيدلية لصرف الأدوية للمرضى. 
وتقدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على دعمه وحرصه الدائم على المشاريع التي تسمو بكرامة المستفيدين، لافتاً إلى أن المركز الطبي يقدم الرعاية الصحية والمساعدات العلاجية للمسجلين في كشوف الجمعية وفق مستويات عالية من الجودة. وأضاف أنه تم الاتفاق مع مستشفى برجيل على توفير الكادر الطبي من أطباء وفرق التمريض، ما يجسد اهتمامنا على حصول المستفيدين على رعاية عالية الجودة، بداية من الخضوع للفحص الطبي، مروراً بالمختبر وصرف الأدوية من الصيدلية التابعة للمركز، وهي جميعها خدمات مجانية للمرضى المسجلين في سجلات الجمعية.

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