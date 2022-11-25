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الإمارات

الصداقة في «الوطني» تعقد مباحثات مع نظيرتها في التشيك

جانب من اللقاء (من المصدر)
26 نوفمبر 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ميرة سلطان السويدي، رئيسة اللجنة، في مقر مجلس النواب بجمهورية التشيك في براغ، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التشيكية برئاسة مارجيتا بالاشتيكوفا رئيسة اللجنة. حضر اللقاء، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وسارة محمد فلكناز، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، ود. حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس، كما حضر اللقاء جيري سلافيك، سفير جمهورية التشيك لدى دولة الإمارات. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين، والتأكيد على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أعضاء لجنة الصداقة نجاح الإمارات في تقديم نموذج للاستقرار والتسامح في المنطقة. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الصداقة التشيكية، على عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والتي تشهد تقدماً ملحوظاً في شتى المجالات.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
التشيك
البرلمان التشيكي
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