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محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي الـ 24 بالفجيرة

محمد بن حمد الشرقي يتوسط العرسان (وام)
26 نوفمبر 2022 01:42

الفجيرة (وام)

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برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، العرس الجماعي الـ 24 الذي ينظم تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة، بمشاركة (175) عريساً من أبناء إمارات الدولة، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي التي تعمل على تعزيزها الأعراس الجماعية، ومدى تأثيرها الإيجابي في المجتمع، كأساسٍ آمنٍ وواعٍ في تكوين أسرةٍ تنعم بالحياة الكريمة.
كما أشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتشجيع المواطنين على المشاركة في الأعراس الجماعية، وتبيين دورها في تخفيف تكاليف الزواج، وبدء حياة أسرية هانئة من خلال أفراد ينعمون بالاستقرار، ويسهمون بفاعلية في بناء الوطن ونهضته. وهنّأ سموه العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة تقوم على الاستقرار والألفة، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة للاحتفال في تنظيمه وتسهيله لمشاركة الشباب. من جانبه، قدّم عبيد راشد اليماحي، رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي بالفجيرة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لرعاية سموه العرس الجماعي، وإلى سمو ولي عهد الفجيرة التقدير والعرفان لحضوره المناسبة، ومشاركة العرسان فرحتهم.
حضر الحفل سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين بالفجيرة.

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