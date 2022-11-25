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دبي تحتفل بعيد الاتحاد بفعاليات ترفيهية

جانب من فعاليات احتفالات دبي العام الماضي (وام)
26 نوفمبر 2022 01:46

دبي (وام)

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لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد تدعو لحضور العروض الرسمية

تستعد إمارة دبي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية والعروض الترويجية وباقات الإقامة الفندقية وتجارب الطعام وعروض الألعاب النارية وغيرها. يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفالات المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة في جميع أنحاء دبي خلال الفترة من 2 إلى 11 ديسمبر المقبل.
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نعيش في ذكرى عيدالاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات مشاعر الفخر والاعتزاز بكل ما حققته دولتنا الحبيبة من إنجازات وتقدم وازدهار على مر السنين». وأضاف: «بهذه المناسبة السعيدة، نستعد لتقديم أفضل الفعاليات والعروض والاحتفالات في أبرز معالم المدينة الرائعة ووجهاتها الترفيهية المميزة للاحتفال بهذه المناسبة، ونرحب بجميع الزوار من شتى أنحاء العالم لمشاركة البهجة والأجواء الاحتفالية مع جميع المواطنين والمقيمين في دبي لنفتخر بوطننا الغالي».

الإمارات
دبي
عيد الاتحاد
مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة
مؤسسة دبي للمهرجانات
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