كلباء ووادي الحلو تتزينان لعيد الاتحاد الـ51

الشارقة (الاتحاد)

تحتفل مدينة كلباء بعيد الاتحاد الـ51 في أماكن عدة من الإمارة وعلى مدى أيام عدة، ففي 27 نوفمبر بحديقة الشاطئ في كلباء، تقام الاحتفالات من 4:00 إلى 8:00 مساءً، حيث تبدأ بانطلاق المسيرة الوطنية من بحيرة كلباء من الساعة 9:00 صباحاً، حيث يأتي في مقدمتها عرض الخيالة ومن بعده عروض الفرقة الموسيقية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، تليها مشاركات من كبار المواطنين من دائرة الخدمات الاجتماعية، وكذلك مشاركة من أكاديمية الشارقة للعلوم البحرية، ويتخلل المسيرة عروض السيرك المتحرك وفقرات «براعمنا الصغيرة» في رياض الأطفال، وتختتم المسيرة بمشاركة الأندية المجتمعية في المدينة ومشاركات من تنظيم بلدية كلباء، وسيتم الختام مع الألعاب النارية في تمام الساعة 8:00 مساءً.

ويستضيف شاطئ كلباء مقابل منطقة البردي في 28 نوفمبر الفعاليات الاحتفالية من 4:30– 11:00 مساء، وتبدأ بأوبريت وطني، إلى جانب فعاليات ومسابقات رياضية.

كما تستضيف المساحات المخصصة للاحتفالات في كلباء ركن الأسر المنتجة والذي تشارك فيه أسر إماراتية بعرض منتجاتها المتنوعة.

كما يستمتع حضور الاحتفالات بالاستماع لقصائد وطنية، ويمكن للأسر أن تصطحب أولادها للمشاركة بفعاليات مصاحبة للأطفال، فيما يستمتع جميع أفراد الأسرة بعروض الفرق الشعبية والمسابقات والجوائز القيمة فيها، إضافة إلى فعاليات بحرية يقيمها نادي الشارقة للرياضات البحرية.

سباق ومعرض فني

يقيم مجلس الشارقة الرياضي لمحبي الأنشطة الرياضية في الثاني من ديسمبر سباق ركض في كلباء (نصف ماراثون) في الساعة الثامنة صباحاً، احتفالاً بعيد الاتحاد ضمن الفعاليات المجتمعية لهذا الموسم وتشرف على تنظيمه شركة القدرة للخدمات الرياضية، بالإضافة إلى مشاركة ودعم عدد من المؤسسات والجهات الحكومية، فيما تقام احتفالات منطقة وادي الحلو في 30 نوفمبر، في القرية التراثية بالفترة من الرابعة عصراً وحتى السابعة مساءً، وسيشهد الحفل استقبالاً بالفرقة العسكرية، وافتتاح المعرض الفني الثقافي والورش الفنية للأطفال والسيدات، وذلك بتنظيم دائرة الثقافة (مكتب وادي الحلو) والمركز الصحي في وادي الحلو، ونادي سيدات وادي الحلو، ومكتب بلدية وادي الحلو، إلى جانب فقرات عروض مدرسية، منها «أوبريت ما بعد الخمسين» بتقديم مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي، وأوبريت «إمارات المحبة» بتقديم مدرسة الحصين للتعليم الأساسي، إضافة إلى عروض الفرق الشعبية (اليولة) بتقديم الفرق الحربية وأيضاً فقرة اليولة من تقديم طلاب مدرسة وادي الحلو للبنين، وفقرة مقدمة من مركز الطفل، والرقصات الشعبية بالتنسيق مع المدارس، وتوزيع هدايا وجوائز للمسرح، إلى جلسة مع «شاعر من المنطقة» مع الشاعر سعيد المزروعي، والأمسية الشعرية بتنظيم مكتبة وادي الحلو العامة. سيتم اختتام الفعالية بتكريم وعرض الأضواء الملونة بألوان العلم.

وقال د.عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء: «بإطلالاتها الفريدة على الساحل البحري لخليج عُمان، تطل مدينة كلباء بكامل ألقها لتحيي الإمارات في عيدها، ولتحتفي بأهلها وزوارها ببرنامج احتفالات حافل في أهم وجهاتها السياحية التي تستقطب الزوار من داخل وخارج المدينة للاستمتاع بأجوائها الجميلة خلال الأيام 27 في كلباء و30 نوفمبر في وادي الحلو».