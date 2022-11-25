السبت 26 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

في يوم الشهيد وعيد الاتحاد.. منع حركة الشاحنات وحافلات نقل العمال في طرق جزيرة أبوظبي

في يوم الشهيد وعيد الاتحاد.. منع حركة الشاحنات وحافلات نقل العمال في طرق جزيرة أبوظبي
26 نوفمبر 2022 01:48

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
ليو بيرجير بطل «فئة النخبة» في بطولة العالم للترايثلون بأبوظبي
لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد تدعو لحضور العروض الرسمية

قررت «شرطة أبوظبي» منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي، بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل «جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع»، تزامناً مع يوم الشهيد وفترة عيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة. وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر وحتى الساعة 1:00 صباحاً من يوم الأحد 4 ديسمبر 2022م.. ويستثى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة والدعم اللوجستي. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تزامناً مع عيد الاتحاد الواحد والخمسين تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية.. وحث السائقين عموماً على التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.

الشاحنات
أبوظبي
الإمارات
جزيرة أبوظبي
شرطة أبوظبي
عيد الاتحاد
يوم الشهيد
حافلات نقل العمال
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
سياح في موقع الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما
دنيا
روما تعتقل عصابة متخصصة في ابتزاز السياح
اليوم 19:42
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
الرياضي
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
اليوم 19:39
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
الرياضي
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
اليوم 19:33
المشاركون حضوريا في قمة كييف يعقدون مؤتمرا صحفيا
عربي ودولي
قمة بشأن مبادرة أوكرانية ضد المجاعة وآثار الجفاف
اليوم 19:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©