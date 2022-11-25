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«ربدان» تحتفل بـ«عيد الاتحاد»

«ربدان» تحتفل بـ«عيد الاتحاد»
26 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت أكاديمية ربدان بعيد الاتحاد في مقرها الرئيسي في أبوظبي وسط أجواء من البهجة والفخر والاعتزاز، وبمشاركة المئات من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوّار.
وانطلق الاحتفال بعرض استثنائي قدمته فرقة موسيقى شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة، وهي من أوائل الفرق العسكرية الموسيقية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث أمتعت المشاركين بمختلف المعزوفات الموسيقية الوطنية التي عبرت عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها العريق. كما شارك في الاحتفال الفرقة الحربية، وتضمن الاحتفال ورشاً وأنشطة ثقافية متنوعة ومسابقات مختلفة، وسط أجواء تعزز قيم الولاء والانتماء في نفوس المشاركين.

عيد الاتحاد
أبوظبي
الإمارات
أكاديمية ربدان
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