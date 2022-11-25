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«حكاية وطن» في «مؤسسات الشيخ محمد بن خالد الثقافية»

«حكاية وطن» في «مؤسسات الشيخ محمد بن خالد الثقافية»
26 نوفمبر 2022 01:42

العين (وام)

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احتفلت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، بعيد الاتحاد الـ51 ضمن فعاليات مدرسة القهوة والسنع أمس في مقر مسرح مدرسة التميز بمدينة العين. وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات بمشاركة العديد من الجهات التي أعربت عن سعادتها بالمناسبة الوطنية.
وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمة ألقتها بالنيابة عنها سلمى الكتبي من مدرسة المعالي للتعليم الأساسي: «إن الاحتفال الحقيقي هو الحفاظ على مقدرات الوطن والإيمان بدورنا كأفراد في تحقيق التطور والنمو من خلال العمل والعطاء، ومواكبة التطور علمياً ومعرفياً وثقافياً وإنسانياً، لذلك فإن كل يوم نصحو فيه على إشراقة الأمن والأمان الذي نعيشه في دولة الإمارات العربية المتحدة هو عيد واحتفال بوطننا الغالي، ذلك هو المفهوم الحقيقي للاحتفال بالوطن وهو أن نعمل من أجل الوطن».
وشاركت طالبات روضة الطوية بأداء لوحة شعبية بعنوان «مشابه زايد»، وشارك طلاب مدرسة أكاديمية المستقبل في تقديم لوحة اليولة الإماراتية، وقدمت طالبات مدرسة مبزرة الخضراء بطاقات التهنئة بلغات عدة من لغات العالم.
وتخلل الحفل عرض لحكاية وطن، وقد أبرز العرض قصة تطور دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرة عطائها على مدى 51 عاماً، إضافة إلى عدة فقرات متنوعة قدمتها بعض المراكز المشاركة. وقدمت وزارة تنمية المجتمع درعاً وشهادة تقدير للمركز تثميناً لجهود رئيسة مجلس إدارته الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على ما تقدمه من جهد في دعم البرامج الثقافية والاجتماعية والتراثية في جميع المناسبات.

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