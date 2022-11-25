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«قصر الوطن» يستضيف 50 إماراتياً من كبار المواطنين

«قصر الوطن» يستضيف 50 إماراتياً من كبار المواطنين
26 نوفمبر 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف قصر الوطن، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، كبار المواطنين وكبار السن في جولة في قصر الوطن للتعرف على إنجازات الدولة الملهمة بين الماضي والحاضر. وشاهد كبار المواطنين خلال هذه الجولة ملامح الفخامة والجمال للواجهة الخارجية للقصر التي تعكس روعة التصاميم والزخارف والأشكال الهندسية البديعة لفنون العمارة العربية والإسلامية، وشاركوا في جولة معرفية غنية برفقة مرشد خاص داخل القاعات والمرافق المهيبة لقصر الوطن مثل القاعة الكبرى التي تمتاز بتصاميمها اللافتة، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف المجموعة الواسعة من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة التي تستعرض تاريخ العالم العربي، والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية.
وأتيحت الفرصة للضيوف للدخول إلى القاعات المخصصة لاستضافة الجلسات الدورية للمجلس الأعلى للاتحاد، وغيرها من الاجتماعات والقمم الرئاسية المهمة. 

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