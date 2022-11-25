«عمل الإمارات للبيئة» تنظم الدورة الـ22 من مسابقة الخطابة البيئية

دبي (الاتحاد)

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة الـ22 من مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات والتي اختتمت أمس بمشاركة 490 طالباً وطالبة من 10 دول عربية شكلوا 73 فريقاً، تنافست لأول مرة على مدار 4 أيام في مجمع دبي للمعرفة.

تم إطلاق هذه المسابقة ثنائية اللغة (العربية/ الإنجليزية) لتوفير منصة لشباب المنطقة للتعبير عن مخاوفهم بشأن قضايا الاستدامة الحالية واقتراح حلول لها، وقد أقيم الحدث بشكل هجين.

وتنافس 73 فريقاً مشاركاً على كأس المسابقة ضمن 4 مواضيع، هي هل يترابط الأمن المائي والأمن الغذائي؟ والحفاظ على الرئة الحقيقية للكوكب: مفتاح لمنع تغير المناخ، الزراعة الحيوانية الصناعية - مؤثر قوي على تغير المناخ، وتنمية المدن: إعادة تصميم البنية التحتية نحو صافي الصفر.

وقالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس، رئيسة المجموعة: «منذ أكثر من عقدين، كانت مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات توفر منصة شاملة عبر الحدود لتأكيد دور الشباب كمساهمين مهمين في تحقيق التنمية المستدامة. ونظراً لشعبية هذا البرنامج، تعتزم المجموعة أيضاً اتخاذ المنصة خطوة إلى الأمام وفتح التسجيلات للجامعات والكليات خارج المنطقة العربية أيضاً. وضمت لجنة التحكيم ثمانية خبراء ثنائيي اللغة، ينشطون في هذا المجال».